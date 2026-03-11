Dan Dungaciu, analiză amplă despre războiul din Orientul Mijlociu: „Nu văd că lucrurile ar merge spre bine”

Prim‑vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a prezentat o radiografie amplă a conflictului din Orientul Mijlociu și a implicațiilor sale globale, avertizând că situația este departe de a se clarifica. În exclusivitate la Realitatea Plus, el susține că extinderea prezenței americane în regiune nu este neapărat un semn de stabilizare, ci poate indica și escaladarea conflictului.

„Nu e semnalul că războiul merge foarte bine”

„Faptul că americanii vin sau își extind aria de manifestare cinetică poate, în România, nu e semnalul că războiul este în termen. Sau nu e semnalul că războiul merge foarte bine. Că dacă mergea foarte bine și rămânea în geografia limitată, nu era nevoie ca americanii să vină aici. ”, a explicat politilogul și prim-vicepreședmoite AUR., amintind de fapul că Tucria, țară membră NATO, a fost vizată de două rachete iraniene

„Suntem în logica lui cine vorbește nu știe, cine știe nu vorbește”

Analistul subliniază că există o lipsă majoră de informații reale despre capacitățile Iranului: „Nimeni nu știe câte rachete balistice, câte drone, câte rachete mai are Iranul. Nu știm asta, speculăm. Nu știm dacă faptul că s-a diminuat foarte mult intensitatea cu care Iranul lovește… Nu știm, dar sper că americanii știu. ”

El avertizează că previziunile optimiste sunt hazardate: „Cei care fac afirmații că războiul se va termina în patru săptămâni… probabil se bazează pe un tip de speculație. ”

„Iranul duce un război prin care să genereze o criză globală”

Dungaciu a combătut și abordările celor care încearcă să facă similitudini între conflictul din Ucraina și cel din Iran. „Ucraina a fost sprijinită direct și de NATO, și de G7, și de America, și de Uniunea Europeană… De asta războiul a durat atât de mult. Dar Iranul nu e cazul. ”

Pe de altă parte, Teheranul ar putea adopta alte strategii care, la nivel mondial, să se dovedească extrem de distructive. „Iranul duce un război prin care să genereze o criză globală, prin care toată lumea să se supere, să spună: „Gata, oprește, lasă-i în pace că ne omoară pe toți.” Cam asta e logica Iranului. Ei speră să arunce totul în aer, să închidă Hormuzul… Americanii au anunțat că au doborât 46 de nave ale Iranului. Iranul are cam 90–100 de nave… America vrea să se asigure că nimeni nu mai poate închide Hormuz vreodată. ”

"Trump este un Houdini al politicii"

Dungaciu a semnalat și pericolul pe care îl reprezintă o eventuală prelungire a conflictului din Orientul Mijlociu pentru președintele Donald Trump, inclusiv în plan intern.

"Problema lui Trump este s-o închidă suficient de repede încât loviturile economice să nu fie resimțite și să poată să gândească un soi de narațiune. (...) Nu plec de la ipoteza că nu va scăpa de această corvoadă, pentru că dacă va reuși să facă din Iran un Iraq — adică fără putere strategică — lumea va fi probabil fericită sau va putea să vândă în America asta. Are totuși timp. Suntem în martie, până în noiembrie mai pot să crească, mai pot să scadă, deci nu e chiar dramatic."

