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Politica· 1 min citire
Declarație de la Cotroceni: Nicușor Dan subliniază parteneriatul strategic dintre România și Israel
Nicușor Dan
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Israelului, Isaac Herzog, că relațiile dintre cele două state se bazează pe un parteneriat solid, construit de-a lungul timpului în plan politic, economic și uman.
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