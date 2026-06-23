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George Simion, după consultările cu Nicușor Dan: „AUR este un partid pro-occidental. Sper că a înțeles că suntem cât se poate de atașați de valorile românești”

George Simion, liderul AUR

George Simion, liderul AUR

Scris deStoica Marian
Publicat23 iun. 2026, 14:27
Sursărealitatea.net

Liderul AUR, George Simion, a ținut să sublinieze după consultările cu Nicușor Dan că formațiunea sa nu este „nicidecum anti-occidentală”, precizând că partidul susține parteneriatul transatlantic și valorile democratice.

Făcând referire la consultările cu președintele Nicușor Dan, Simion a afirmat că acesta a înțeles, în cele din urmă, că AUR este „o formațiune atașată valorilor românești” și că ieșirea din criza guvernamentală nu este posibilă fără implicarea partidului său.

„Guvernul Bolojan a adus țara intr-un ipas economic fara precedent ei sunt responsabili, ei sunt responsabili, ei sunt vinovații, și credem că ar trebui să facă un pas în spate, și să lase și celelalte opțiuni politice să se desfășoare.

Dacă avem o concluzie a acestor consultări până acum, este că AUR nu este un partid nicidecum anti-occidental. AUR este un susținător al parteneriatului transatlantic, și al valorilor democratice care îl caracterizează.

Cred că într-un final a înțeles Nicușor Dan faptul că noi suntem o formațiune cât se poate de atașată la valorile românești și că fără AUR nu se poate rezolva această criză guvernamentală. Toată România a înțeles, doar că e un pic cam târziu. E un pic cam târziu. Un pic cam târziu. Ne-am afundat în această criză.”, a declarat George Simion.

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