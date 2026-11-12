Grindeanu anunță că taxele nu vor crește în 2027. Ce spune despre majorarea pensiilor: „Nu avem ce să negociem”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că românii nu vor avea parte de noi majorări de taxe în 2027 și că pensiile trebuie indexate conform legii. Președintele social-democraților a declarat că România are nevoie de măsuri care să redea încrederea investitorilor și să contribuie la relansarea economiei. În privința pensiilor, acesta a insistat că majorarea este obligatorie, însă nu a precizat când va avea loc și nici procentul cu care vor crește veniturile pensionarilor.
Sorin Grindeanu promite că taxele nu vor crește în 2027
Sorin Grindeanu a declarat, miercuri seară, în cadrul unei emisiuni televizate, că una dintre măsurile necesare pentru relansarea economiei este menținerea taxelor la nivelul actual în anul 2027. Liderul PSD consideră că mediul de afaceri are nevoie de stabilitate și de garanția că România rămâne o țară în care investițiile sunt sigure și pot genera profit. În acest sens, el a vorbit despre necesitatea unui pact cu investitorii, prin care să existe angajamentul că anul viitor nu vor fi introduse noi majorări de taxe.
Eu cred că trebuie să redăm speranţa investitorilor în România şi speranţa că România este o ţară sigură, unde merită să investeşti, în care merită să-ţi pui banii şi până la urmă să faci profit, că despre asta este vorba. Şi aici vorbesc în mod special de un pact, dacă pot să-l numesc aşa, cu mediul de afaceri, că nu vor mai creşte taxele anul viitor.
a declarat Sorin Grindeanu.
Ce se întâmplă cu pensiile în 2027. Grindeanu spune că indexarea nu este negociabilă
Liderul social-democrat a vorbit și despre indexarea pensiilor în 2027, insistând că majorarea acestora trebuie făcută în conformitate cu prevederile legale. Grindeanu a precizat că nu consideră această măsură un subiect de negociere, însă nu a avansat un calendar concret și nici procentul cu care ar urma să fie majorate pensiile. Întrebat dacă indexarea va fi de 7%, președintele PSD a explicat că decizia depinde de datele macroeconomice și de elaborarea bugetului.
Să facem indexarea pensiilor conform legii, pentru că asta nu e de negociat şi nu avem ce să negociem, a declarat Sorin Grindeanu, președintele PSD.
Reducerea taxelor pe muncă și eliminarea CASS pentru anumite categorii
Pe lângă promisiunea privind menținerea taxelor și indexarea pensiilor, Sorin Grindeanu a adus în discuție și nivelul ridicat al taxării muncii din România. Liderul PSD consideră că este necesară reducerea acestei poveri fiscale, în condițiile în care România se numără, potrivit afirmațiilor sale, printre țările cu cele mai mari cote de taxare a muncii. Totodată, el a revenit asupra propunerii de eliminare a contribuției CASS pentru mame și pentru anumite categorii vulnerabile, inclusiv veterani și invalizi de război.
Să vedem când va fi bugetul şi vor veni datele macro. Trebuie să facem indexarea pensiilor în România. Eu cred că trebuie să vorbim şi despre reducerea taxării pe muncă. Avem una dintre cele mai mari cote de taxare pe muncă în România. Şi, evident, ceva ce noi am propus, şi când ne aflam la guvernare, eliminarea CASS-urilor pentru mame, pentru categoriile vulnerabile, veterani, invalizii de război, lucruri pe care le-a făcut guvernul Bolojan.
a mai explicat liderul PSD.