Lucian Pahonțu respinge acuzațiile privind Revoluția din 1989 și Mineriada. Reacția oficială

Publicat 31 aug. 2026, 19:18 Sursă Realitatea.Net

Lucian Pahonțu, a transmis, pentru Realitatea Plus, o reacție fermă prin care respinge categoric acuzațiile apărute recent în spațiul public. Acesta neagă orice implicare în acțiunile de represiune din timpul Revoluției din decembrie 1989 sau în evenimentele violente din cadrul Mineriadei din iunie 1990.

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