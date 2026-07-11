Nicușor Dan, la Paris pentru summitul Coaliției de Voință și festivitățile de 14 iulie: agenda președintelui

Președintele României, Nicușor Dan, va efectua, în perioada 13–14 iulie, o vizită oficială la Paris, unde va participa la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile organizate cu prilejul Zilei Naționale a Franței. Vizita are loc la invitaţia omologului francez, Emmanuel Macron.
Vizită oficială la invitația lui Emmanuel Macron
Președintele României, Nicușor Dan, se va afla în Franța în perioada 13–14 iulie, la invitația omologului său francez, Emmanuel Macron.
Potrivit Administrației Prezidențiale, participarea șefului statului la evenimentele organizate la Paris reflectă relația strânsă dintre România și Franța și consolidarea Parteneriatului Strategic dintre cele două țări.
„Participarea Președintelui României la ceremoniile de la Paris confirmă consistența Parteneriatului Strategic dintre România și Franța, precum și relația privilegiată dintre cele două țări și popoare”, se arată în comunicatul transmis de Președinție. Instituția amintește că anul 2026 marchează centenarul Tratatului de prietenie franco-român, considerat un simbol al cooperării și solidarității dintre cele două state.
Militari români, prezenți la parada de pe Champs-Élysées
În cadrul festivităților dedicate Zilei Naționale a Franței, România va fi reprezentată și la parada militară de pe bulevardul Champs-Élysées. Țara noastră va participa cu un detașament format din 22 de militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, garda Drapelului de Luptă și un pluton de paradă.
Tema ediției din acest an a paradei este „Redeșteptarea strategică a Europei”.
Pe agenda vizitei, reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina
În marja vizitei, Nicușor Dan va participa la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, format lansat în 2025 și coordonat de Franța și Regatul Unit, din care fac parte 35 de state care sprijină Ucraina.
Potrivit Administrației Prezidențiale, în cadrul reuniunii șeful statului va sublinia legătura directă dintre securitatea Ucrainei și securitatea întregii Europe, cu accent pe importanța Flancului Estic al NATO și al Uniunii Europene.
Președintele României va reafirma că sprijinul acordat Ucrainei rămâne esențial pentru stabilitatea și securitatea regiunii.
Mesaj privind o pace durabilă și garanțiile de securitate
În intervenția sa, Nicușor Dan va susține că Ucraina trebuie să poată negocia încheierea războiului dintr-o poziție de forță, astfel încât orice acord de pace să fie unul durabil și echitabil.
Totodată, șeful statului va evidenția rolul pe care Coaliția de Voință îl poate avea în implementarea unor garanții de securitate pentru Ucraina și în consolidarea securității la Marea Neagră, pe Flancul Estic al NATO și în întregul spațiu euro-atlantic.