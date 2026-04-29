Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Guvernul Bolojan folosește programul SAFE pentru a finanța industria altor state, în timp ce România se împrumută”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, acuză modul în care Guvernul Bolojan gestionează programul SAFE și arată că România a ajuns să se împrumute pentru a finanța industria altor state, în timp ce marile economii europene folosesc aceleași instrumente pentru a-și susține propriile companii.

„Polonezii, francezii, cehii și italienii au luat împrumuturi ieftine de la UE pentru a-și finanța propria industrie, în vreme ce România guvernului Bolojan ia împrumuturi de la UE pentru a finanța industria altor state. Principala neregulă în programul SAFE este faptul că toate programele prevăzute au furnizorii desemnați de către guvern, fără nicio licitație, pe criterii obscure. Iar principala linie de apărare a guvernului este că așa au procedat și alte state europene. În sprijinul afirmației sale, guvernul a adus situația de mai jos.”, a precizat liderul AUR.

Peiu, atac la adresa Guvernului Bolojan

Petrișor Peiu arată că exemplele invocate de guvern demonstrează foarte clar că statele europene folosesc programul SAFE pentru a-și susține propria industrie, în timp ce România direcționează fondurile către companii din alte state.

„1. Polonia a dat contractele fără licitație următoarelor trei firme: PGZ, HSW, WZS.

Ei, și acum să vedem minunea: PGZ, adică Polska Grupa Zbrojeniowa, este firma poloneză de stat care reunește industria de apărare. HSW este Huta Stalowa Wola, firmă metalurgică poloneză, iar WZS este Grupa WZS Sp. z o.o., tot o firmă poloneză care produce componente de autovehicule.

2. Germania a dat contracte fără licitație firmelor germane Rheinmetall, KMV și Diehl.

3. Franța a dat contracte fără licitație firmelor franceze Thales, Airbus, Safran.

4. Italia a dat contracte fără licitație firmelor italiene Leonardo, Fincantieri și IDV (Iveco Defense Vehicles).

5. Cehia a dat contracte fără licitație firmelor cehești VOP CZ (firmă de stat, corespondentul Romarm din Cehia), Colt CZ (un mare producător din Praga de armament) și Tatra.

Miliarde de euro date de România firmelor străine fără licitație

Cele expuse mai sus ar fi trebuit, în viziunea guvernului, să justifice faptul că România a dat aproape 10 miliarde de euro, fără licitație, firmelor germane, franceze, norvegiene etc. Niciun cuvânt despre faptul că toate celelalte state europene au dat contractele de armament firmelor proprii.

Și încă ceva care spune totul despre penibilul acestui guvern: deși dată ca exemplu de țară care achiziționează fără licitație în programul SAFE, Germania, de fapt, nu a luat niciun euro din programul SAFE”, a declarat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.