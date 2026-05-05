PNL trece în opoziție. Declarațiile lui Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu după consultările cu liberalii din teritoriu
Ilie Bolojan
După reuniunea Biroului Politic Național Extins al Partidului Național Liberal, liderii formațiunii au ieșit cu un set de declarații care clarifică direcția partidului în noul context politic creat după moțiunea de cenzură. Discuțiile interne au fost ample și au vizat atât responsabilitatea pentru criza actuală, cât și pașii următori.
Mesajele transmise de la vârful PNL indică o delimitare fermă față de partidele care au contribuit la schimbarea majorității parlamentare. În același timp, liberalii vorbesc despre o repoziționare politică și despre rolul pe care îl vor avea în perioada următoare.
Ilie Bolojan: Având în vedere ședința Biroului Politic Național Extins al Partidului Național Liberal la care aau participat atât grupurile parlamentare, dar și primarii noștri de reședințe de județ și președinții de consilii județene, am adoptat următoarea decizie pe care domnul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, o să o citească. A fost o dezbatere lungă, au fost discuții legate de traiectoria Partidului Național Liberal, de ceea ce trebuie să facem în perioada următoare pentru România și pentru cetățenii țării noastre și, prin decizia de astăzi, Partidul Național Liberal confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condiții de prosperitate pentru cetățenii țării noastre.
Ciprian Ciucu: Având în vedere rezultatul votului exprimat în Parlamentul României asupra moțiunii inițiate de PSD și AUR, prin care s-a creat de facto o nouă majoritate parlamentară, PNL, în acord cu deciziile statutare adoptate ulterior ca răspuns la criza politică declanșată de PSD, adoptă prezenta decizie:
Clarificarea responsabilității politice
Criza politică a fost generată de către PSD prin boicotarea sistematică a programului de guvernare, la negocierea și adoptarea căruia a participat în mod direct. Reformele asumate în acest program de către toate partidele care l-au adoptat au fost întârziate sau compromise de către liderii social-democrați. PSD este astfel responsabil pentru agravarea crizei politice care a culminat cu inițierea și votarea moțiunii de cenzură. La inițierea și votarea moțiunii de cenzură, AUR partajează responsabilitatea politică în egală măsură cu PSD. Partidele care au creat criza politică au datoria să își asume consecințele.
Asumarea guvernării de către noua majoritate creată de către PSD
PSD a acționat pentru destrămarea coaliției de guvernare formate anul trecut, iar apoi, împreună cu AUR, a creat majoritatea parlamentară pentru inițierea și adoptarea moțiunii de cenzură și demiterea guvernului. În consecință, ar trebui ca PSD să își asume guvernarea și să nu fugă de răspundere, așa cum a făcut în ultimele luni. În condițiile în care PSD nu și-a respectat angajamentele asumate nici față de partenerii de coaliție și a acționat în mod iresponsabil în acest context dificil pentru România, nu mai este un partener credibil pentru PNL în procesul de formare a unui nou guvern.
Poziția PNL în actualul context politic
În acest nou context politic, PNL își menține deciziile adoptate de forurile statutare și va rămâne în opoziție, exercitând un rol activ, responsabil și constructiv în interesul cetățenilor și al stabilității economice.
Angajamentele PNL
PNL își reafirmă angajamentele pe care le va susține și în opoziție, cu toate mijloacele parlamentare, în perioada următoare: finalizarea obiectivelor din PNRR și adoptarea legislației pentru îndeplinirea jaloanelor, susținerea programului de relansare economică, programul SAFE, procesul de aderare la OECD și menținerea echilibrelor bugetare.
Citește și:
- 21:56 - George Simion: Suntem dispuși să scoatem țara din criză și să participăm la reconciliere națională. Călin Georgescu se potrivește pentru funcția de premier”
- 18:19 - Președintele Nicușor Dan: România este un stat stabil. Vom avea un nou guvern pro-occidental într-un termen rezonabil
- 18:01 - Ședință crucială la AUR. Cum va arăta noul Guvern?
- 17:58 - Liberalii au votat SĂ NU FACĂ alianță cu PSD. Bolojan a propus trecerea în opoziție – AUDIO / LIVE TEXT
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Maramures și pe Google News