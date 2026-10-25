Prefectura Maramureș a depus o cerere de finanțare pentru stocarea energiei regenerabile la sediul din Baia Mare

Publicat 25 oct. 2026, 08:38 Sursă Graiul

Instituția Prefectului-Județul Maramureș a depus cererea de finanțare pentru instalarea de noi capacități de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile, la sediul Serviciilor Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor/Pașapoarte.

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