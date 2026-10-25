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Prefectura Maramureș a depus o cerere de finanțare pentru stocarea energiei regenerabile la sediul din Baia Mare

Prefectul județului Maramureș

Prefectul județului Maramureș

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Realitatea de Maramures
Scris deRealitatea de Maramures
Publicat25 oct. 2026, 08:38
SursăGraiul

Instituția Prefectului-Județul Maramureș a depus cererea de finanțare pentru instalarea de noi capacități de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile, la sediul Serviciilor Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor/Pașapoarte.

Imobilul în care își desfășoară activitatea cele două servicii se află pe strada Școlii, din municipiul Baia Mare. Clădirea este administrată de Prefectură, instituția care asigură și gestionarea bazei materiale, precum și cheltuielile de funcționare aferente.

Dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile reprezintă o direcție importantă pentru creșterea eficienței energetice și consolidarea rezilienței energetice a instituției.

— au precizat oficialii Prefectura Maramureș

Cererea de finanțare a fost depusă în cadrul apelului de proiecte „Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea de noi capacități de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie pentru entități publice”. Inițiativa se înscrie în Programul-cheie 1 – Surse regenerabile de energie și stocare a energiei, finanțat prin Fondul pentru Modernizare.

Valoarea totală estimată a proiectului este de 429.950 lei fără TVA, conform devizului general din studiul de fezabilitate. Sediul menționat a beneficiat anterior de lucrări de reabilitare energetică, realizate printr-un proiect finanțat din fonduri nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării.

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