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Politica· 1 min citire
Prefectura Maramureș a depus o cerere de finanțare pentru stocarea energiei regenerabile la sediul din Baia Mare
Prefectul județului Maramureș
Publicat25 oct. 2026, 08:38
SursăGraiul
Instituția Prefectului-Județul Maramureș a depus cererea de finanțare pentru instalarea de noi capacități de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile, la sediul Serviciilor Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor/Pașapoarte.
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