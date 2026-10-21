Presa lui Putin îl portretizează pe Luca Niculescu prin profilul pro-occidental și legăturile cu Franța

Presa rusă pune accent pe francofonia noului premier, cariera sa diplomatică și contextul crizei politice care a precedat formarea Guvernului.
Agenția rusă de presă TASS îi consacră un material amplu lui Luca Niculescu, prezentat în contextul instalării sale în fruntea Guvernului României. Portretul realizat de publicația rusă insistă asupra orientării sale pro-occidentale, a legăturilor puternice cu Franța și a experienței acumulate de-a lungul anilor în presă și diplomație, potrivit realitatea.net.
Un element central al prezentării este relația lui Niculescu cu limba și cultura franceză. TASS amintește că interesul său pentru franceză s-ar fi format încă din copilărie, într-un mediu familial în care această limbă era frecvent folosită. Agenția preia și caracterizarea de „francofon” convins și îl descrie drept un „tehnocrat previzibil, familiarizat cu funcționarea sistemului”.
De la biografie la criza politică
Materialul include și referiri la istoria familiei lui Luca Niculescu. TASS notează că străbunicul său a fost parlamentar și ministru al Industriei și Comerțului în 1918 și menționează existența unor scriitori și jurnaliști printre înaintașii acestuia, precum și legături cu PNL-ul istoric.
În paralel, agenția rusă trece în revistă criza politică de la București, de la căderea Guvernului Bolojan până la desemnările fără rezultat ale lui Eugen Tomac și Adrian Veștea. În final, TASS revine la cariera lui Niculescu, combinând reperele biografice cu contextul negocierilor politice care au precedat formarea noului executiv.