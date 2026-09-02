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Politica· 1 min citire
Putin a dat cărțile pe față. Rusia nu vrea să îngheţe conflictul din Ucraina, ci să-i pună capăt
Vladimir Putin (Profimedia)
Publicat2 sept. 2026, 07:12
SursăRealitatea.net
Rusia nu doreşte îngheţarea conflictului din Ucraina, ci mai degrabă încheierea războiului şi instaurarea unei păci durabile atât în Ucraina, cât şi în Europa, a declarat preşedintele rus Vladimir Putin. Mesajul vine după ce mai mulți lideri din regiune au făcut apel la găsirea unei soluții rapide de încheiere a ostilităților.
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