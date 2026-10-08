Sorin Grindeanu, după întâlnirea cu Luca Niculescu: „Ne-a dat asigurări că idei esențiale din programul PSD se vor regăsi în programul său de guvernare” – VIDEO

Scris de Daniel Onescu Publicat: 8 oct. 2026, 13:03

După discuția cu premierul desemnat Luca Niculescu, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a spus că sprijinul social-democraților depinde de schimbarea direcției economice și de includerea unor măsuri din programul PSD în viitorul program de guvernare. Potrivit lui Grindeanu, Niculescu a dat asigurări în acest sens, dar PSD așteaptă forma finală a programului înainte să decidă. Liderul PSD a mai spus că partidul vrea „o majoritate asumată” și nu e interesat de funcții.

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