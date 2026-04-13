Țara europeană care taie taxele la pompă
13 apr. 2026, 18:38
Bonusuri neimpozabile de până la 1.000 de euro pentru angajați
Germania ia măsuri pentru a contracara criza mondială a combustibililor, cauzată de Războiul din Orientul Mijlociu și reduce temporar taxele pe carburanți. De asemenea, Berlinul permite bonusuri neimpozabile de până la 1.000 de euro pentru angajați.
Cancelarul Friedrich Merz a declarat că ”vom simți consecințele acestui război pentru mult timp de acum înainte, chiar și după ce se va încheia”.
Totodată, oficialul susține că guvernul pe care îl conduce face tot ce stă în putere ca să contracareze efectele conflictului dar a recunoscut că resursele de care dispune pentru a face acest lucru sunt limitate.
Printre măsurile imediate se numără reducerea temporară a unei taxe pe carburanți cu 17 cenți pe litru pentru două luni.
