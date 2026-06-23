Politica· 1 min citire

Tensiuni în UE: Ungaria spune „nu” pactului de migrație. România, pusă în fața unor decizii importante

Peter Magyar

Peter Magyar

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 iun. 2026, 10:28

Ungaria a anunțat că nu va pune în aplicare pactul Uniunii Europene privind migrația, recent intrat în vigoare, susținând că acesta nu rezolvă problema migrației ilegale, ci o transformă într-un mecanism instituționalizat.

Decizia a fost transmisă de noua conducere de la Budapesta, condusă de Péter Magyar, care a confirmat că Ungaria va continua o linie strictă în privința politicilor de migrație, similară cu cea promovată anterior de Viktor Orban.

Guvernul maghiar critică pactul european, adoptat la 12 iunie 2026, susținând că acesta implică costuri ridicate pentru statele membre și creează dezechilibre între țările din Uniunea Europeană. Potrivit poziției Budapestei, aplicarea noilor reguli ar putea duce la situații în care solicitanții de azil beneficiază de condiții superioare celor oferite în unele state din Europa de Est și de Sud-Est.

În viziunea autorităților maghiare, noile prevederi ar obliga statele membre să asigure standarde uniforme de sprijin și cazare, ceea ce ar genera presiuni suplimentare asupra bugetelor naționale.

Pactul privind migrația și azilul a fost adoptat după mai mulți ani de negocieri la nivelul Uniunii Europene și are ca obiectiv uniformizarea procedurilor de azil, accelerarea procesării cererilor și distribuirea mai echitabilă a responsabilităților între statele membre.

Comisia Europeană susține că noul cadru legislativ ar trebui să creeze un sistem mai predictibil și mai eficient de gestionare a migrației la nivelul întregii Uniuni Europene.

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