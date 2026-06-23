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Politica· 1 min citire
Tensiuni în UE: Ungaria spune „nu” pactului de migrație. România, pusă în fața unor decizii importante
Peter Magyar
Ungaria a anunțat că nu va pune în aplicare pactul Uniunii Europene privind migrația, recent intrat în vigoare, susținând că acesta nu rezolvă problema migrației ilegale, ci o transformă într-un mecanism instituționalizat.
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