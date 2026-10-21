UE menține sancțiunile împotriva Rusiei, anunță Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen anunță că UE nu va relaxa sancțiunile împotriva Rusiei, în ciuda acordului Trump-Putin privind livrările de motorină rusească.
Uniunea Europeană nu intenționează să relaxeze sancțiunile impuse Rusiei, în pofida acordului privind livrările de motorină convenit între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că Bruxellesul își menține poziția și că presiunea economică asupra Moscovei trebuie continuată atât timp cât războiul împotriva Ucrainei nu se încheie.
Poziția UE vine după ce administrația americană a acordat o derogare de la sancțiuni pentru anumite livrări de motorină rusească, în contextul preocupărilor legate de aprovizionarea piețelor și de evoluția prețurilor la energie.
Ursula von der Leyen: UE menține sancțiunile împotriva Rusiei
Liderii europeni susțin că măsurile restrictive împotriva Moscovei trebuie să rămână în vigoare. Potrivit poziției exprimate de Comisia Europeană, Uniunea nu intenționează să reducă presiunea economică asupra Rusiei ca urmare a acordului ruso-american privind livrările de combustibili.
Bruxellesul consideră că relaxarea sancțiunilor ar putea permite Rusiei să obțină venituri suplimentare din exporturile energetice, fonduri care ar putea contribui la susținerea efortului de război.
Oficialii europeni au subliniat, de asemenea, că măsurile adoptate de UE sunt distincte de deciziile luate de administrația americană și că politica europeană de sancțiuni va continua să fie aplicată.
Acordul Trump-Putin privind livrările de motorină rusească
Înțelegerea dintre Donald Trump și Vladimir Putin prevede livrarea de motorină rusească pe piețele internaționale, inclusiv către Statele Unite. Planul anunțat include o primă tranșă de 300.000 de tone, urmată de alte livrări în lunile următoare.
Pentru facilitarea acestor transporturi, Washingtonul a acordat o derogare de la anumite restricții americane privind motorina rusească, valabilă până în aprilie 2027.
Decizia a stârnit îngrijorări în rândul unor oficiali europeni, care avertizează că măsurile de relaxare a restricțiilor energetice ar putea slăbi eforturile internaționale de limitare a veniturilor Rusiei.
Bruxellesul vrea să mențină presiunea economică asupra Moscovei
Uniunea Europeană își menține politica de sancțiuni energetice și continuă să urmărească reducerea veniturilor obținute de Rusia din exporturile de petrol și gaze.
Restricțiile europene vizează, printre altele, importurile de petrol rusesc transportat pe mare, anumite produse petroliere rafinate și activitățile care sprijină sectorul energetic al Rusiei.
În paralel, instituțiile europene pregătesc noi măsuri restrictive. Ursula von der Leyen a declarat că UE lucrează la un nou pachet de sancțiuni, în condițiile în care Bruxellesul consideră că Rusia nu și-a schimbat comportamentul în războiul împotriva Ucrainei.
Poziția Comisiei Europene este clară: acordul dintre Washington și Moscova nu determină Uniunea Europeană să renunțe la sancțiuni, iar presiunea asupra Rusiei va fi menținută.