Votul pentru Guvernul Veștea, sub semnul întrebării. PSD ia în calcul amânarea procedurii, după anunțul lui George Simion-SURSE

Scris de Daniel Onescu Publicat: 22 iun. 2026, 18:33

Votul pentru Guvernul Veștea, în plenul reunit al Parlamentului, ar putea fi amânat. Potrivit unor surse politice, PSD ia în calcul amânarea procedurii, după ce președintele AUR, George Simion, a anunțat că formațiunea politică pe care o conduce nu va vota noul Executiv.

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