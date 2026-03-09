Zi decisivă pentru Călin Georgescu: Curtea de Apel decide soarta dosarului său

Zi decisivă astăzi pentru Călin Georgescu. Magistrații de la Curtea de Apel București urmează să se pronunțe în cel de-al doilea dosar penal deschis pe numele președintelui interzis după ultimul termen de cameră preliminară. O decizie crucială ce ar putea schimba cursul acestui dosar: fie va fi întors pe masa procurorilor de la Parchetul General, fie va începe judecarea pe fond. Cu toate detaliile vine jurnalistul Realitatea Plus, Cosmina Balint. Bun găsit, Cosmina.

În doar câteva ore, Călin Georgescu urmează să afle ce se va întâmpla cu cel de-al doilea dosar penal deschis pe numele lui, în care este acuzat de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale. În același dosar mai sunt implicate alte 19 persoane, printre care și Horațiu Potra.

Astfel, magistrații Curții de Apel București urmează să se pronunțe în acest caz, în urma termenului de cameră preliminară. Vorbim de mai multe scenarii ce pot fi luate în calcul: fie vor trimite dosarul înapoi pe masa procurorilor de la Parchetul General, fie va începe judecata pe fond.

Decizia magistraților nu este una definitivă, iar aceasta poate fi atacată prin apel la o instanță superioară.