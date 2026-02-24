Zi decisivă pentru reforma din administrație. Coaliția se reunește în ședință extraordinară

Sursă: realitatea.net

Zi crucială pentru banii românilor. Liderii din coaliție se reunesc astăzi într-o ședință extraordinară pentru a adopta reforma din administrație, cea care prevede reduceri de cheltuieli cu salariile angajaților, potrivit Realitatea PLUS.

Peste 13 mii de funcționari din primării riscă să rămână fără loc de muncă.

De această reformă depinde și scaunul lui Ilie Bolojan. Între timp, Ministerul Economiei și cel al Finanțelor trebuie să cadă de acord pe forma finală a programului de relansare economică după scandalul-monstru pe această temă.

Ședință de foc în coaliția de guvernare. Cine rămâne fără loc de muncă

Reforma vizează atât administrația centrală, cât și cea locală, prin diminuarea fondului de salarii. Totuși, proiectul nu poate fi adoptat fără avizele necesare. În acest moment, se așteaptă avizul Consiliului Economic și Social, care urmează să se pronunțe în cursul dimineții. Fără acest document, ordonanța de urgență nu poate intra pe masa Guvernului pentru aprobare.

În paralel, trebuie adoptat și programul de relansare economică, aflat în centrul unui conflict recent între Ministerul Economiei și Ministerul Finanțelor. Cele două instituții nu au ajuns încă la un acord privind gestionarea fondurilor din acest program. La ultima ședință a coaliției s-a stabilit ca ministerele să ajungă la un consens și să prezinte forma finală înaintea ședinței de Guvern.