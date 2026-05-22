Dr. Costache Chertif: „Abordarea multidisciplinară este esențială în tratarea cancerului de piele”

Specialistul spune că prevenția și colaborarea dintre medici sunt esențiale pentru diagnosticarea și tratarea corectă a tumorilor cutanate.

Cancerul de piele și tumorile de țesuturi moi reprezintă una dintre cele mai mari provocări medicale ale ultimilor ani, iar diagnosticarea tardivă continuă să fie una dintre principalele probleme cu care se confruntă medicii specializați în oncologie și chirurgie reconstructivă.

Tema a fost dezbătută în cadrul unui eveniment medical organizat la Baia Mare de Clinica Cosmedica, unde specialiști în chirurgie plastică, dermatologie, oncologie, imagistică medicală și anatomie patologică au discutat despre prevenție, noile tehnologii utilizate în tratarea cancerului de piele și importanța colaborării dintre specialități.

Dr. Costache Chertif a declarat că medicina modernă nu mai poate funcționa eficient fără echipe multidisciplinare și fără o colaborare permanentă între medici din domenii diferite.

„Astăzi, ceea ce facem aici are un scop foarte bine definit: profilaxie și prevenție în ceea ce privește tumorile de piele. Este o abordare primară în medicina românească, pentru că lucrăm cu echipe multidisciplinare. În acest angrenaj sunt cuprinse aproximativ opt specialități, iar pacientul nu poate decât să iasă din acest lanț vindecat și fără complicații”, a afirmat medicul.

Acesta a criticat tendința existentă încă în sistemul medical de a trata pacientul individual, fără o coordonare reală între specialități.

„Încă în România există tendința de a spune: ‘Eu sunt cel mai bun. Eu fac totul.’ Este o eroare foarte gravă. Nu am cum să știu abordarea dermatologului, a oncologului, a radioterapeutului sau a medicului de familie. De acolo încolo, abordările multidisciplinare sunt esențiale”, a explicat Costache Chertif.

Potrivit acestuia, în ultimii ani activitatea clinicii s-a concentrat în special pe tratarea cancerelor de părți moi și pe chirurgia reconstructivă oncologică, odată cu schimbările apărute în patologia întâlnită în România.

„Nu mai sunt atâtea accidente de muncă precum erau înainte. Patologia s-a schimbat din mers și atunci ne-am axat pe această nișă: cancerele de părți moi”, a spus medicul.

Dr. Costache Chertif a vorbit și despre tehnologiile moderne utilizate în prezent pentru identificarea ganglionului santinelă și pentru intervențiile microchirurgicale reconstructive.

„Determinarea ganglionului santinelă cu metode moderne și trasor cu nanoparticule de fier prin metodă duală ne face să abordăm această patologie cu curaj și cu rezultate extraordinare. Aici, la Baia Mare, am început pentru prima dată această tehnică duală”, a declarat specialistul.

Acesta a subliniat că evoluția tehnologiei medicale a redus semnificativ durata intervențiilor chirurgicale complexe.

„S-a ajuns să se facă un transfer liber într-o oră și jumătate – două ore, lucru pe care îl făceam în urmă cu 25 de ani în șase-șapte ore”, a precizat medicul.

La rândul său, dr. Mihai Chertif a atras atenția asupra faptului că foarte mulți pacienți ajung la specialist în stadii avansate ale bolii, din cauza fricii sau a miturilor legate de intervențiile asupra formațiunilor apărute pe piele.

„Cel mai des întâlnim situația în care pacienții nu se adresează medicului din cauza acestui mit de a nu ne atinge de formațiunile care apar pe piele, pentru că dacă le operezi s-ar putea să facă rău”, a afirmat Mihai Chertif.

Medicul spune că lipsa prevenției și a controalelor regulate face ca multe cazuri să necesite ulterior intervenții complexe de reconstrucție și tratamente suplimentare.

„Pacienții ajung astfel în stadii severe și este nevoie de adevărate operații reconstructive prin care trebuie să înlocuim țesuturile care au fost înlăturate împreună cu tumora”, a explicat acesta.

Specialistul a subliniat importanța educației medicale și a controalelor periodice efectuate începând cu medicul de familie.

„Oamenii trebuie să știe să nu se expună la soare, să nu facă solar și, dacă descoperă pe piele o anumită formațiune, să se adreseze medicului. În primul rând medicului de familie, care ar trebui să facă un examen clinic cel puțin o dată pe an”, a spus Mihai Chertif.

Potrivit acestuia, în cadrul clinicii sunt organizate periodic comisii oncologice multidisciplinare în care fiecare caz este analizat de specialiști din mai multe domenii.

„Fiecare medic din echipa noastră vine cu propuneri și își elaborează strategia astfel încât pacientul să poată beneficia de cel mai bun tratament posibil”, a declarat medicul.

Reprezentanții clinicii au explicat că intervențiile complexe în cazul cancerelor de piele și ale tumorilor de țesuturi moi sunt extrem de costisitoare, însă pacienții asigurați beneficiază gratuit de tratamente prin colaborarea cu Casa de Asigurări.

„Avantajul pe care pacienții îl au atunci când ne contactează este că pot beneficia de toate aceste tratamente în regim gratuit, dacă sunt asigurați”, a afirmat Mihai Chertif.

Medicii prezenți la eveniment au transmis că prevenția, controalele regulate și prezentarea rapidă la specialist în cazul apariției unor modificări suspecte la nivelul pielii rămân cele mai importante arme în lupta împotriva cancerului de piele.