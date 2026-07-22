Ministerul Sănătății: Măsuri pentru protejarea sănătății în zonele afectate de inundații

Ministerul Sănătății a solicitat direcțiilor de sănătate publică (DSP) să ia toate măsurile necesare pentru protejarea sănătății populației din zonele afectate de inundații, în colaborare cu autoritățile locale și inspectoratele pentru situații de urgență. Instituția anunță că monitorizează permanent evoluția situației și este pregătită să intervină oriunde este nevoie.

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