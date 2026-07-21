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Accident grav în județul Maramureș. O mașină a căzut în albia râului Săsar - FOTO
FOTO: ISU/Colaj Realitatea Plus
Publicat21 iul. 2026, 14:09
Actualizat21 iul. 2026, 14:24
SursăRealitatea.Net
Un accident rutier grav a avut loc marți, în orașul Baia Sprie, județul Maramureș, unde un autoturism a căzut în albia râului Săsar. Două persoane au fost rănite, iar una dintre ele a rămas încarcerată, fiind nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare.
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