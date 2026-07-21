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Accident grav în județul Maramureș. O mașină a căzut în albia râului Săsar - FOTO

FOTO: ISU/Colaj Realitatea Plus

FOTO: ISU/Colaj Realitatea Plus

Realitatea de Maramures
Scris deRealitatea de Maramures
Publicat21 iul. 2026, 14:09
Actualizat21 iul. 2026, 14:24
SursăRealitatea.Net

Un accident rutier grav a avut loc marți, în orașul Baia Sprie, județul Maramureș, unde un autoturism a căzut în albia râului Săsar. Două persoane au fost rănite, iar una dintre ele a rămas încarcerată, fiind nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare.

Două persoane au fost rănite

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului „Cpt. Marchiș Adrian” Baia Mare, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, un echipaj de prim ajutor SMURD, un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă și o autospecială de primă intervenție și comandă.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș, în urma accidentului au rezultat două victime. La sosirea salvatorilor, o femeie reușise să iasă singură din autoturism. Aceasta a fost evaluată medical la fața locului, după care a fost transportată la spital de echipajul SMURD.

Una dintre victime a fost găsită încarcerată

Cea de-a doua victimă, un bărbat, a fost găsită încarcerată în autoturism. Acesta era conștient și cooperant, iar pompierii au intervenit pentru extragerea sa dintre fiarele contorsionate.

Ulterior, bărbatul a fost scos din mașină și predat echipajului de Terapie Intensivă Mobilă, care i-a acordat îngrijiri medicale și l-a transportat la o unitate medicală pentru investigații și tratament.

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