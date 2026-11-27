Alertă de fraudă online în numele Netflix. Un bărbat a pierdut 1.400 de euro după ce a accesat un link primit prin mesaj
Fraudă online în numele Netflix
Poliția avertizează asupra unei fraude online în numele Netflix. Un bărbat din Sebeș a pierdut 1.400 de euro după accesarea unui link fals.
Poliția avertizează asupra unei noi metode de înșelăciune online în care infractorii folosesc numele platformei Netflix pentru a obține datele bancare ale utilizatorilor. Un bărbat în vârstă de 50 de ani, din Sebeș, județul Alba, a rămas fără 1.400 de euro după ce a accesat un link primit într-un mesaj care părea transmis de reprezentanții serviciului de streaming.
Victima a fost informată că abonamentul Netflix nu ar fi fost achitat și că există riscul suspendării contului. Convins că mesajul este autentic, bărbatul a accesat linkul și a autorizat ceea ce credea că este plata abonamentului. La scurt timp, a descoperit că din contul său fuseseră efectuate mai multe tranzacții bancare fără acordul său.
Cum funcționează noua înșelăciune care folosește numele Netflix
Potrivit informațiilor transmise de Poliția Română, bărbatul din Sebeș a primit un mesaj aparent trimis de reprezentanții Netflix, prin care era avertizat că abonamentul său ar putea fi suspendat din cauza unei presupuse restanțe la plată.
Mesajul conținea un link prin care utilizatorul era îndemnat să efectueze plata pentru a evita pierderea accesului la cont.
După accesarea acestuia și autorizarea presupusei plăți, datele cardului bancar au fost folosite fără drept. În contul victimei au fost înregistrate patru tranzacții neautorizate, în valoare totală de 1.400 de euro.
Cazul a fost reclamat polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, care au început cercetările pentru identificarea persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului.
Poliția a deschis dosar penal pentru înșelăciune și fraudă bancară
În urma sesizării făcute de bărbatul de 50 de ani, anchetatorii au deschis un dosar penal care vizează infracțiunile de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos și înșelăciune.
Polițiștii continuă investigațiile pentru identificarea autorilor și stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs frauda.
Autoritățile precizează că astfel de incidente au fost semnalate în repetate rânduri în județul Alba, iar utilizatorii serviciilor online trebuie să manifeste prudență atunci când primesc mesaje referitoare la plăți restante sau suspendarea unor conturi.
Cum vă puteți proteja de mesajele false trimise în numele Netflix
Pentru a evita pierderile financiare provocate de fraudele online, polițiștii recomandă utilizatorilor să nu acceseze linkurile primite prin mesaje care anunță probleme cu plata abonamentului sau suspendarea iminentă a contului.
Printre principalele măsuri de protecție se numără:
Verificați situația abonamentului direct în aplicația Netflix sau pe site-ul oficial al platformei.
Nu accesați linkuri suspecte primite prin SMS sau alte mesaje nesolicitate.
Nu introduceți datele cardului bancar pe pagini accesate prin intermediul unor astfel de linkuri.
Verificați întotdeauna suma și beneficiarul înainte de autorizarea unei tranzacții.
Nu vă lăsați presați de mesajele care impun efectuarea urgentă a unei plăți.
Dacă observați tranzacții pe care nu le-ați autorizat, contactați imediat banca și sesizați poliția.
Specialiștii recomandă utilizatorilor să trateze cu suspiciune mesajele care solicită actualizarea datelor bancare sau plata urgentă a unui abonament, chiar dacă acestea folosesc numele și identitatea vizuală a unor companii cunoscute.
O simplă verificare în aplicația oficială poate preveni pierderi financiare importante.
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