Amenzi de 635.000 de lei după controalele de mediu de la Ardusat, în județul Maramureș

Comisarii au făcut șase inspecții la operatori din domeniul cărnii, creșterii porcilor și gestionării deșeurilor, după sesizări privind mirosurile.
Autoritățile de mediu au desfășurat șase controale în zona Ardusat, după reclamații repetate referitoare la mirosurile resimțite de locuitori.
Verificările au vizat operatori economici care activează în domenii precum procesarea și conservarea cărnii, creșterea porcilor și gestionarea deșeurilor.
În urma inspecțiilor, comisarii au aplicat cinci sancțiuni contravenționale în valoare totală de 635.000 de lei.
Neregulile constatate sunt legate de nerespectarea unor condiții din autorizațiile de mediu și a obligațiilor prevăzute de legislație.
Au fost sesizate și alte instituții
Direcția Județeană de Mediu a fost notificată pentru declanșarea procedurii privind suspendarea unor acte de reglementare. Totodată, pentru anumite aspecte constatate în timpul verificărilor au fost sesizate organele de cercetare penală.
Sesizarea organelor judiciare nu reprezintă stabilirea unei răspunderi penale, aceasta putând fi decisă numai în urma procedurilor legale.
Controalele au fost declanșate în contextul problemelor de disconfort olfactiv reclamate în zonă și al solicitărilor formulate de comunitatea locală.