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Atac cu pietre asupraunei mașini de poliție în Maramureș. Doi bărbați au fost reținuți

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 16 sept. 2026, 08:43

Doi polițiști maramureșeni au ajuns la spital după ce autospeciala în care se aflau a fost vandalizată în timpul unei misiuni de monitorizare.

Doi bărbați din Borșa, Maramureș, au fost reținuți după ce au atacat o mașină de poliție. Aceștia au aruncat cu pietre, rănind doi agenți și distrugând parțial autospeciala.

Incidentul grav a avut loc pe 16 august pe o stradă din orașul Borșa, în timp ce agenții Serviciului Rutier se aflau în misiune pentru a supraveghea și monitoriza traficul rutier din zonă. O stâncă aruncată intenționat a spart geamul autospecialei, provocând rănirea celor doi oameni ai legii aflați în interior. Ambii polițiști au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați de urgență la spital.

Cercetați pentru multiple infracțiuni grave

Cei doi suspecți, cu vârste de 34 și respectiv 25 de ani, nu se află la prima abatere în fața legii. Anchetatorii îi cercetează pentru ultraj și distrugere, dar și într-un dosar complex legat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Bărbatul mai în vârstă ar fi fost prins recent de polițiștii de frontieră purtând ilegal o armă letală de vânătoare, fiind acuzat și de braconaj cinegetic. Judecătoria Vișeu de Sus a autorizat percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate mai multe probe. Cei doi agresori își vor afla acum soarta în fața instanței, existând propunerea de arestare preventivă.

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