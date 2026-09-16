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Atac cu pietre asupraunei mașini de poliție în Maramureș. Doi bărbați au fost reținuți
FOTO: Arhivă
Doi polițiști maramureșeni au ajuns la spital după ce autospeciala în care se aflau a fost vandalizată în timpul unei misiuni de monitorizare.
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