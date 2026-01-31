Bărbat din Ialomița, arestat după ce ar fi omorât un câine, târându-l cu o căruță
Bărbat din Ialomița, arestat după ce ar fi omorât un câine, târându-l cu o căruță
Bărbat din Ialomița, arestat după ce ar fi omorât un câine, târându-l cu o căruță
Un bărbat în vârstă de 59 de ani, din localitatea Condeeşti, județul Ialomița, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat că a ucis un câine după ce l-ar fi legat de o căruță și l-ar fi târât pe drum.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, incidentul s-ar fi petrecut în data de 30 ianuarie, iar autoritățile au fost sesizate de un cetățean din comuna Bărcănești.
Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurală Coșereni au intervenit după ce au primit informații privind moartea unui exemplar canin, care ar fi fost legat cu o sfoară de un atelaj și tractat pe o distanță considerabilă.
În urma verificărilor și a probelor strânse, anchetatorii au identificat persoana bănuită de comiterea faptei. Cercetările sunt coordonate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Urziceni.
Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și a fost dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Ialomița, urmând ca magistrații să decidă dacă vor dispune măsuri preventive suplimentare.
Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere a animalelor cu intenție, faptă prevăzută și pedepsită de legislația în vigoare.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:50 - O insulă de lux din Grecia evaluată la 8 milioane de euro a ajuns să coste cât un apartament
- 16:46 - În jur de 50 de cupluri LGBT cer României recunoașterea căsătoriilor încheiate în alte state UE
- 16:25 - Adolescent, victima unor abuzuri cumplite. Mama este acuzată că l-a bătut, l-a înfometat și l-a obligat să doarmă afară
Urmărește știrile Realitatea de Maramures și pe Google News