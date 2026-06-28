Barcelona, sufocată de turiști. Taxa turistică pentru vizitatori a fost majorată

Publicat 28 iun. 2026, 08:16 Actualizat 28 iun. 2026, 08:25

Taxa turistică pentru vizitatori în Barcelona poate ajunge la 30 de euro pe zi. Orașul se numără printre destinațiile europene cu cele mai mari taxe pentru turiști.

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