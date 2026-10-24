Câți pensionari primesc indemnizația socială și care sunt județele cu cele mai mari valori

Publicat 24 oct. 2026, 14:39 Sursă Antena 3 CNN

În septembrie 2026, 885.745 de persoane au beneficiat de indemnizația socială pentru pensionari, conform datelor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Valoarea medie a acestei sume a fost de 539 de lei pentru sistemul public și 359 de lei pentru pensionarii agricultori.

Distribuie articolul