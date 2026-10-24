Câți pensionari primesc indemnizația socială și care sunt județele cu cele mai mari valori

În septembrie 2026, 885.745 de persoane au beneficiat de indemnizația socială pentru pensionari, conform datelor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Valoarea medie a acestei sume a fost de 539 de lei pentru sistemul public și 359 de lei pentru pensionarii agricultori.
Indemnizația socială este acordată lunar beneficiarilor ale căror venituri din pensii și alte drepturi se situează sub pragul de 1.281 de lei, conform Legii nr. 196/2009, cu modificările ulterioare.
În sistemul public de pensii, numărul cel mai mare de beneficiari s-a înregistrat în București, unde 40.537 de persoane au primit această sumă. Ulterior urmează județele Suceava (36.130), Iași (32.430), Dolj (30.271), Maramureș (29.299) și Prahova (28.551).
Valori medii pe județe
Pentru pensionarii din sistemul public, media indemnizației suportate de la bugetul de stat a fost de 539 de lei. Cele mai mari valori medii au fost raportate în Maramureș (635 lei), Hunedoara (603 lei), Cluj (597 lei), Bistrița-Năsăud (594 lei) și Prahova (593 lei).
În cazul pensionarilor agricultori, media națională a fost de 359 de lei. Cele mai mari valori s-au înregistrat în sectoarele din Capitală (516 lei în Sectorul 5 și 437 lei în Sectorul 2), Ilfov (483 lei) și Hunedoara (471 lei).
Numărul cel mai mare de beneficiari dintre pensionarii agricultori s-a consemnat în județul Iași (2.772 persoane), urmat de Botoșani (2.240), Olt (2.238) și Suceava (2.035).
Contextul indexării pensiilor
Pensiile ar urma să crească de la 1 ianuarie 2027 cu aproximativ 7,7%, dacă Guvernul condus de Luca Niculescu aplică integral formula legală și nu intervine o derogare. O astfel de majorare ar aduce un plus de 231 de lei pentru o pensie de 3.000 de lei și de 385 de lei pentru una de 5.000 de lei.
Ministrul Muncii, Florin Manole, a menționat că estimarea informală a CNPP este de 7,3%, dar a evitat să confirme acest procent ca fiind definitiv.