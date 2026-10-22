Cum vrea Poliția Locală Baia Mare să gestioneze situația câinilor fără stăpân

Poliția Locală Baia Mare a propus o strategie pentru perioada 2026-2028 care vizează reducerea numărului de câini fără stăpân prin sterilizare, vaccinare și prevenirea abandonului, utilizând un laborator veterinar mobil.
Instituția a elaborat un document strategic menit să depășească abordarea tradițională bazată exclusiv pe capturarea animalelor. Reprezentanții Poliției Locale au precizat că echipa de intervenție preia zilnic un număr de câini care depășește capacitatea adăpostului public, motiv pentru care este necesară o intervenție la sursa problemei.
Un element central al planului este achiziția și amenajarea unei autoutilitare electrice funcționate ca laborator veterinar mobil. Această unitate va permite efectuarea sterilizării gratuite a masculilor, conform legislației în vigoare. Pentru femele, procedura urmează să fie realizată la un cabinet veterinar contractat de municipalitate.
Campaniile de intervenție vor fi concentrate în zonele Craica, Pirită și Hornului, unde densitatea câinilor fără stăpân este mai ridicată. Animalele care îndeplinesc condițiile legale pentru a fi eliberate în zona de proveniență vor fi sterilizate, vaccinate antirabic și marcate cu crotalii colorate, distincte în funcție de sex. Această măsură nu se aplică animalelor agresive sau situațiilor în care legislația impune o altă soluție.
Strategia include și măsuri administrative, precum îmbunătățirea evidenței animalelor și informarea proprietarilor privind obligațiile legale. Poliția Locală încurajează adopțiile responsabile și face apel la comunitate pentru sterilizarea și supravegherea câinilor de companie. Cetățenii pot semnalize cazurile de abandon la dispeceratul instituției, la numărul 0372-702702.