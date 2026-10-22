Cum vrea Poliția Locală Baia Mare să gestioneze situația câinilor fără stăpân

Publicat 22 oct. 2026, 13:39 Sursă Graiul

Poliția Locală Baia Mare a propus o strategie pentru perioada 2026-2028 care vizează reducerea numărului de câini fără stăpân prin sterilizare, vaccinare și prevenirea abandonului, utilizând un laborator veterinar mobil.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre caini fara stapan baia mare