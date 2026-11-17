Publicat 17 nov. 2026, 11:06 Sursă Știri de Cluj

Curtea de Apel Cluj a admis apelul unui șofer condamnat inițial la doi ani de închisoare pentru ucidere din culpă în urma unui accident rutier mortal produs în octombrie 2022 și a redus pedeapsa la un an și patru luni.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre accident rutier