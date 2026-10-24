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Doi sculptori din Maramureș, invitați speciali la „Săptămâna Brâncuși” de la Bruxelles
Ioan Hodor
Sculptorii Ioan Hodor, din Bârsana, și Sabin Bumb, din Tăuții de Sus, sunt invitați speciali la „Săptămâna Brâncuși – Diplomatic Bazar”, organizată la Bruxelles între 19 și 25 octombrie. Cei doi vor ține un atelier de sculptură în aer liber, deschis publicului. Evenimentul promovează opera și moștenirea artistică a lui Constantin Brâncuși.
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