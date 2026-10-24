Doi sculptori din Maramureș, invitați speciali la „Săptămâna Brâncuși” de la Bruxelles

Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 09:09

Sculptorii Ioan Hodor, din Bârsana, și Sabin Bumb, din Tăuții de Sus, sunt invitați speciali la „Săptămâna Brâncuși – Diplomatic Bazar”, organizată la Bruxelles între 19 și 25 octombrie. Cei doi vor ține un atelier de sculptură în aer liber, deschis publicului. Evenimentul promovează opera și moștenirea artistică a lui Constantin Brâncuși.

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