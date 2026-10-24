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Doi sculptori din Maramureș, invitați speciali la „Săptămâna Brâncuși” de la Bruxelles

Ioan Hodor

Ioan Hodor

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Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 09:09

Sculptorii Ioan Hodor, din Bârsana, și Sabin Bumb, din Tăuții de Sus, sunt invitați speciali la „Săptămâna Brâncuși – Diplomatic Bazar”, organizată la Bruxelles între 19 și 25 octombrie. Cei doi vor ține un atelier de sculptură în aer liber, deschis publicului. Evenimentul promovează opera și moștenirea artistică a lui Constantin Brâncuși.

Atelierul de sculptură este programat sâmbătă, 24 octombrie, între orele 12:00 și 17:00, la Primăria Bruxelles, Grand Place nr. 8. Activitatea le oferă participanților ocazia de a descoperi mai îndeaproape tehnicile și procesul de realizare a unei sculpturi, prin interacțiunea directă cu artiștii.

Programul evenimentului cuprinde prezentări de carte, expoziții de artă, reviste și albume, mese rotunde, concerte și conferințe. Manifestările se desfășoară în mai multe spații din capitala Belgiei.

Unul dintre momentele muzicale ale programului este concertul „Metamorfozele tăcerii – Enescu și Brâncuși”, susținut de pianista Macha Kanza. De asemenea, evenimentul include conferința și lansarea cărții „Tăcerea lui Brâncuși”, semnată de Dana Oprică.

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