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Flagrant la Vișeu de Sus. Un șofer a oferit 50 de euro unui polițist ca să nu i se rețină permisul

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Maramures
Scris de Realitatea de Maramures Publicat: 31 aug. 2026, 10:28

Dare de mită în timpul unei opriri în trafic în județul Maramureș. Banii au fost ridicați de ofițerii anticorupție

Incidentul a avut loc în timpul unei opriri în trafic. Conducătorul auto i-ar fi propus polițistului din cadrul Serviciului Rutier al IPJ Maramureș suma de 50 de euro ca să nu i se aplice măsura reținerii permisului.

Polițistul a sesizat ofițerii de poliție judiciară din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Maramureș. Aceștia s-au deplasat la fața locului și au constatat în flagrant săvârșirea infracțiunii de dare de mită, potrivit emaramures.ro.

Suma de bani a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor, iar actele urmează să fie înaintate Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș. Direcția Generală Anticorupție reamintește că faptele de corupție pot fi semnalate gratuit la numărul 0800.806.806. Cercetările se află în desfășurare, cu respectarea prezumției de nevinovăție.

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