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Flagrant la Vișeu de Sus. Un șofer a oferit 50 de euro unui polițist ca să nu i se rețină permisul
FOTO: Arhivă
Dare de mită în timpul unei opriri în trafic în județul Maramureș. Banii au fost ridicați de ofițerii anticorupție
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