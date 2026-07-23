ICCJ se va pronunța în procesul cu Guvernul privind restanțele salariale ale magistraților

Publicat 23 iul. 2026, 07:53 Sursă realitatea.net

Înalta Curte de Casație și Justiție se va pronunța joi în dosarul pe care l-a câștigat în primă instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru neplata unor drepturi salariale restante către magistrați, apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești.

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