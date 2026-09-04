O fabrică importantă din Maramureș se închide. Aproximativ 450 de angajați vor fi concediați

Publicat 4 sept. 2026, 11:48 Actualizat 4 sept. 2026, 11:54 Sursă Realitatea.net

O fabrică importantă din Maramureș se pregătește să își închidă porțile. Printmasters va opri treptat producția de la Cicârlău, iar aproximativ 450 de angajați își vor pierde locurile de muncă. Activitatea ar urma să înceteze în mai 2027.

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