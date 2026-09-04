O fabrică importantă din Maramureș se închide. Aproximativ 450 de angajați vor fi concediați

O fabrică importantă din Maramureș se pregătește să își închidă porțile. Printmasters va opri treptat producția de la Cicârlău, iar aproximativ 450 de angajați își vor pierde locurile de muncă. Activitatea ar urma să înceteze în mai 2027.
Veste grea pentru sute de familii din Maramureș. Printmasters va închide fabrica din Cicârlău, iar aproximativ 450 de angajați vor fi disponibilizați. Închiderea nu se va face de pe o zi pe alta. Producția va fi redusă treptat și ar urma să se oprească în luna mai 2027. După aceea vor continua procedurile necesare pentru închiderea completă a societății, programată până la finalul anului 2027.
Pentru Cicârlău și localitățile din jur, pierderea a sute de locuri de muncă va fi greu de trecut cu vederea. Nu sunt afectați doar angajații fabricii, ci și familiile lor, furnizorii și afacerile locale care depind, într-o măsură mai mare sau mai mică, de activitatea companiei.
De ce se închide fabrica Printmasters din Cicârlău
Conducerea Printmasters spune că decizia nu are legătură cu munca angajaților sau cu rezultatele fabricii din Maramureș. Motivul ține de planurile Grupului Solo, din care face parte compania. Grupul vrea să își concentreze producția și logistica pentru Europa Centrală și de Est într-o singură unitate, iar fabrica din Cicârlău nu mai face parte din strategia pe termen lung. Jacques de Boer, CEO-ul Printmasters, spune că hotărârea a fost una dificilă și că rezultatele fabricii nu au stat la baza acesteia.
„Aceasta a fost o decizie extrem de dificilă care nu reflectă performanța societății Printmasters sau a angajaților săi. Printmasters a oferit constant o muncă de înaltă calitate și a jucat un rol important în dezvoltarea afacerii. Decizia este determinată exclusiv de strategia de business pe termen lung a Grupului”, a transmis Jacques de Boer, conform Directmm.ro.
Aproximativ 450 de angajați vor fi disponibilizați
Închiderea fabricii înseamnă dispariția a aproximativ 450 de locuri de muncă. Procesul va avea loc în etape, pe măsură ce producția va fi redusă. Compania spune că oamenii care vor fi disponibilizați vor primi sprijin în perioada următoare. Printre măsurile anunțate se numără indemnizații de concediere, ajutor pentru găsirea unui nou loc de muncă și acces la consiliere. Valoarea pachetelor financiare nu a fost făcută publică. Reprezentanții companiei urmează să discute detaliile procesului cu angajații și cu autoritățile locale.
Compania făcea recrutări cu puțin timp înainte de anunț
Anunțul închiderii a venit cu atât mai surprinzător cu cât Printmasters publicase, pe 21 august, un anunț de angajare. La mai puțin de două săptămâni distanță, angajații au aflat că fabrica urmează să fie închisă.
Situația ridică semne de întrebare legate de momentul în care a fost luată decizia și de felul în care au fost gestionate recrutările chiar înainte ca planurile de închidere să fie făcute publice. Pentru oamenii care lucrează aici, însă, problema imediată este mult mai simplă și mai apăsătoare: în lunile următoare vor trebui să își caute un alt loc de muncă.
Fabrica se extinsese cu doar câțiva ani înainte
Printmasters este cunoscută pentru producția și personalizarea obiectelor promoționale destinate piețelor din România și Europa de Est.
Până nu demult, fabrica din Cicârlău părea să aibă un viitor pe termen lung. În 2024, când compania marca zece ani de activitate, aici a fost inaugurată o nouă hală de producție și un depozit. Investiția a mărit capacitatea unității și a întărit poziția fabricii în zonă. La numai câțiva ani distanță, planurile s-au schimbat. Reorganizarea vine după integrarea companiei-mamă XD Connects în Solo Group și după o nouă analiză a activităților din regiune.