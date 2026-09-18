O tânără de 25 de ani ar fi fost agresată pe stradă în Sectorul 2. Suspectul a fost reținut

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 sept. 2026, 18:12

Un bărbat de 30 de ani, originar din Gambia și care lucrează ca livrator, a fost reținut de polițiștii din București după ce ar fi agresat sexual și apoi ar fi lovit o tânără de 25 de ani. Incidentul s-a produs pe 16 septembrie, în jurul orei 22:00, pe o stradă din Sectorul 2.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre agresorfatapolitie