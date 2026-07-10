Pesta micilor rumegătoare lovește sectorul de ovine din România. Avertisment crunt: ”Vaccinarea oilor ar putea bloca exporturile și provoca pierderi uriașe”

Pesta micilor rumegătoare provoacă tensiuni în sectorul de ovine din România, după ce reprezentanții abatoarelor și ai industriei de procesare a laptelui s-au pronunțat împotriva unei eventuale vaccinări în masă a efectivelor. Aceștia avertizează că o astfel de măsură ar putea prelungi restricțiile la export și ar genera pierderi economice semnificative, în contextul în care focarele de boală au dus deja la blocarea exporturilor de animale vii către mai multe piețe externe.
Exportul de ovine şi caprine vii din România către ţările din UE este interzis
În prezent, exportul de ovine şi caprine vii din România către ţările din UE este interzis din cauza pestei micilor rumegătoare. Comisia Europeană a extins recent şi interdicţia către ţările terţe până la 31 decembrie 2026. Decizia a fost motivată de apariţia unui focar de pestă a micilor rumegătoare în judeţul Mureş şi de aprecierea Comisiei că există un risc ridicat de răspândire a bolii.
Reprezentanţii industriei avertizează că o eventuală vaccinare în masă, propusă de unii specialişti, ar putea extinde restricţiile şi asupra exporturilor de carne, afectând grav sectorul românesc de abatorizare.
Neindustrializată, bazându-se doar pe exportul de materie primă, România îşi compromite singură resursele şi întregul sector ovin, avertizează proprietarii de abatoare, dar şi reprezentanţii fabricilor de procesare.
„Chestiunea este foarte importantă şi urgentă, întrucât poate muri întregul sector dacă se ajunge la vaccinare. Vaccinarea implică până la trei ani de restricţii totale la exportul către Uniunea Europeană de carne neprocesată termic. Pentru abatoarele româneşti, peste 90% din piaţă este reprezentată de Uniunea Europeană. Trebuie găsită o variantă echitabilă prin care să izolăm şi să vaccinăm doar fermele în care există focare, evitând vaccinarea în masă. În caz contrar, România va continua să exporte doar animale vii către state terţe, unde acestea vor fi abatorizate, procesate şi valorificate economic. Practic, alte state vor pune valoare adăugată pe resursa României şi vor putea exporta ulterior produsele finite inclusiv pe piaţa europeană, în timp ce sectorul românesc de abatorizare va pierde cea mai mare parte a pieţei sale”, atrage atenţia Valentin Şoneriu, proprietarul Grupului CarmOlimp, care deţine o unitate de abatorizare.
Procesatorii și proprietarii de abatoare resping ideea vaccinării tuturor ovinelor
Acesta precizează că autorităţile au promis să găsească soluţii pentru depăşirea acestui moment, cu intervenţii şi demersuri de negociere în sprijinul sectorului sectorului ovin din România, inclusiv la nivelul UE.
„Preşedintele autorităţii Alexandru Bociu, precum şi viceprim-ministrul (n.red-Barna Tanczos) au înţeles pe deplin gravitatea situaţiei şi au demonstrat deschidere totală pentru identificarea unor soluţii, având deja numeroase intervenţii şi demersuri de negociere în sprijinul sectorului. Consider că aceste negocieri trebuie continuate şi consolidate la nivelul comisiilor europene, deoarece acest sector istoric merită apărat. O ţară care nu îşi valorifică industriile va pierde enorm pe termen lung. Nu asta vrem să se întâmple şi, în cazul sectorului ovin, intenţionăm să constituim o organizaţie care să reprezinte şi să apere drepturile acestor oameni”, declară Şoneriu.
La rândul ei, Mihaela Gagea, director general al Grupului Gagea, cu activitate pe zona de creştere a animalelor şi în zona de abatorizare, respinge şi ea ideea vaccinării totale a efectivelor de ovine.
„Este imposibil de admis vaccinarea totală. Pentru această industrie trebuie gândită şi implementată o strategie pe termen mediu şi lung. Nu mai putem lăsa pe oricine să ia decizii, să ne supunem acestora şi să distrugem un sector care ar putea susţine o industrie uriaşă în jurul său”, susţine Mihaela Gagea, director general al Grupului Gagea.
Afacerile din sector riscă să se prăbușească
Vaccinarea ovinelor la nivelul întregii ţări ar scoate practic jucătorii din piaţă pentru o perioadă de doi ani, cel puţin, timp în care afacerile din sector se vor prăbuşi, spun reprezentanţii firmelor de abatorizare.
„Putem să agreăm cu toţii că nu putem accepta niciodată vaccinarea întregii ţări. Ar însemna că nu mai putem beneficia de 90% din piaţa noastră şi, implicit, că un sector întreg – cu rate, angajaţi etc. – moare, fiind aruncat efectiv la gunoi”, avertizează Ibrahim El Khalil, manager Maria Trading, una dintre cele mai mari companii agricole şi agroalimentare din România, care deţine un abator de mari dimensiuni la Dragalina, în judeţul Călăraşi.
România deţine aproximativ 20% din efectivul de ovine al Europei. Abatoarele româneşti exportă carnea rezultată în urma sacrificării a aproximativ 1 milion de ovine pe an, iar peste 90% din carnea abatorizată este livrată în Europa.