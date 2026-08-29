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Social· 1 min citire
Român răpit și torturat 10 zile de mafia albaneză, în Spania: operațiune de salvare contracronometru
Poliție Spania/ Captură video
Publicat29 aug. 2026, 07:15
SursăRealitatea PLUS
Operațiune contracronometru în Spania, după răpirea și torturarea unui român de 47 de ani. Bărbatul a fost ținut captiv timp de zece zile și bătut de mafia albaneză pentru a dezvălui unde se află peste 500 de kilograme de cocaină, în valoare de aproximativ 30 de milioane de euro, dispărute în timpul unui transport clandestin.
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