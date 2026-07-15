Noi informații în cazul tragediei din Bruxelles. MAE: Un român a murit şi altul a fost rănit în incendiul cumplit

Un incendiu puternic izbucnit într-o clădire aflată în renovare din centrul Bruxellesului s-a transformat într-o tragedie de proporții. Șase muncitori, cetățeni români și belgieni, și-au pierdut viața după ce au rămas blocați în interiorul imobilului cuprins de flăcări. Autoritățile belgiene au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale incidentului.
UPDATE - Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că un român a murit și altul este rănit grav, după un incendiu ce a avut loc marți în Bruxelles.
„În continuarea informaţiilor transmise de către Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu privire la incendiul produs la data de 14 iulie 2026, la Bruxelles, în Regatul Belgiei, MAE precizează că, potrivit informaţiilor comunicate de autorităţile belgiene Ambasadei României la Bruxelles, printre victimele incendiului se află doi cetăţeni români, dintre care un rănit grav şi un decedat”, anunţă, miercuri, Ministerul de Externe.
Conform sursei citate, cetăţeanul român rănit se află internat într-o unitate medicală şi primeşte îngrijiri de specialitate.
„Reprezentanţii misiunii diplomatice menţin situaţia în atenţie, se află în legătură permanentă cu autorităţile competente belgiene, inclusiv cu unitatea medicală unde este internat cetăţeanul român rănit, şi sunt pregătiţi să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor”, a mai transmis MAE.
MAE informează că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0)2 347 5338, +32 (0)2 343 6935, +32 (0)2 344 1658, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center-ului, în regim de permanenţă.
De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie numărul de telefon de urgenţă al misiunii diplomatice: +32 (0)497 428663.
Incendiu violent într-o clădire aflată în renovare
Tragedia s-a produs marți dimineață, în jurul orei 07:30, la clădirea Oxy, situată în centrul capitalei Belgiei, conform presei străine. În momentul izbucnirii incendiului, în imobil se desfășurau lucrări de renovare, iar mai mulți muncitori se aflau în interior.
Primele informații arată că focul a pornit la nivelul etajului al doilea și s-a extins rapid, iar fumul dens a inundat puțurile lifturilor, transformând intervenția echipelor de salvare într-o misiune extrem de dificilă.
Șase muncitori au fost găsiți fără viață
Potrivit autorităților belgiene, victimele sunt șase bărbați cu cetățenie română și belgiană.
Anchetatorii susțin că muncitorii s-ar fi aflat în două cabine de lift în momentul izbucnirii incendiului. Din cauza temperaturilor ridicate și a propagării rapide a fumului, lifturile s-ar fi prăbușit până la baza puțurilor, unde victimele au fost găsite ulterior de echipele de intervenție.
Din păcate, pompierii nu au mai putut face nimic pentru salvarea lor, iar cele șase persoane au fost declarate decedate la fața locului.
Intervenție dificilă pentru echipele de salvare
Operațiunea de recuperare a victimelor a fost una complexă și a durat mai multe ore.
Salvatorii au fost nevoiți să pătrundă în puțurile lifturilor și să îndepărteze elementele prăbușite pentru a putea ajunge la victime.
După finalizarea intervenției, autoritățile au confirmat că toate cele șase persoane au fost recuperate, urmând ca procedurile de identificare oficială să fie finalizate înainte ca familiile să fie informate.
Autoritățile au deschis o anchetă
Inspectorii de muncă și polițiștii belgieni au început cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care a izbucnit incendiul și dacă au fost respectate normele de securitate pe șantier.
Ancheta va analiza inclusiv modul în care s-a propagat focul, funcționarea sistemelor de siguranță ale clădirii și condițiile în care muncitorii își desfășurau activitatea în momentul producerii tragediei.