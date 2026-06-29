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Social· 1 min citire
Un șofer și-a pus sirenă pe mașină. Ce amendă a primit
FOTO: Arhivă
Un bărbat de 53 de ani, din comuna Mihăești, județul Vâlcea, a fost sancționat de polițiști după ce a fost oprit în trafic și s-au descoperit mai multe nereguli la autoturismul pe care îl conducea.
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