Cum verifici dacă un operator de jocuri de noroc are licență ONJN: ghid pentru cazinourile online noi (2026)

Poți verifica dacă un operator de jocuri de noroc este legal în România în câțiva pași: cauți operatorul în lista ONJN a operatorilor licențiați clasa I, compari numele companiei, site-ul și numărul licenței din listă cu cele afișate în subsolul site-ului și verifici că licența este încă valabilă. Un exemplu este Napoleon Games, un casino online nou lansat în iunie 2025, care își afișează licența, operatorul și decizia de autorizare în subsolul site-ului.

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