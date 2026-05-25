FCSB a învins FC Botoşani cu 4-3 după prelungiri şi va juca finala barajului de Conference League

Sursă: realitatea.net

Următoarea adversară pentru FCSB este Dinamo.

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 4-3, după prelungiri, formaţia FC Botoşani şi s-a calificat în finala barajului pentru Conference League.

Moldovenii au deschis scorul pe stadionul Steaua, în minutul 15, când Mailat a fost lansat de Mitrov şi l-a executat pe Târnovanu.

După numai cinci minute Joao Paulo a recuperat o minge şi a trimis de la marginea careului, egalând. Ongenda a încercat să încrie direct din corner, în minutul 31, iar la pauză s-a intrat cu scor egal, 1-1.

Bucureştenii au fost mai incisivi în prima parte a reprizei secunde, dar portarul ospeţilor, Anestis, a scos aproape totul, apărând în situaţie de unu la unu cu Toma (min. 47) şi Cisotti (min. 52).

Golul prin care gazdele au preluat conducerea a venit în minutul 53, când Dawa a înscris cu o lovitură de cap, din cornerul executat de Octavian Popescu.

Anestis a mai intervenit în minutul 56, la şutul lui Olaru, şi în minutul 59, la lovitură liberă a lui Octavian Popescu, pentru ca arbitrul Istvan Kovacs să dicteze penalti pentru FCSB, după verificarea VAR a unui henţ comis de Mailat.

Florin Tănase a transformat cu siguranţă, în minutul 69, majorând avantajul gazdelor. Arbitrul a mai dictat un penalti, pentru un henţ al lui Radunovic, şi Mailat a înscris de la punctul cu var, în minutul 77.

Echipa lui Croitoru a reuşit însă să şi egaleze în minutul 90+4, prin Kovtalyuk, abia intrat, iar scorul primelor 90 de minute a fost 3-3. Bucureştenii au dominat prelungirile şi Anestis a scos la Toma, în minutul 104.

Octavian Popescu a marcat golul calificării în minutul 107, după o acţiune superbă, şi FCSB, învingătoare cu 4-3, se califică în finala barajului pentru Conference League, unde va înfrunta pe Dinamo Bucureşti.