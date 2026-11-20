Rapid București și Minaur Baia Mare au câștigat în deplasare în Liga Florilor. Minaur s-a impus dramatic la București, cu gol decisiv în ultimele 29 de secunde.
CS Rapid București și CS Minaur Baia Mare au obținut victorii importante în deplasare, joi, 19 noiembrie, în etapa a 11-a a Ligii Florilor, campionatul național de handbal feminin. Rapid s-a impus pe terenul formației CSM Târgu Jiu, cu 26-24, în timp ce Minaur a câștigat la limită confruntarea cu CSU Știința București, scor 22-21.
Ambele partide au fost echilibrate, iar meciul disputat în Capitală a avut un final spectaculos, victoria echipei din Baia Mare fiind decisă cu numai 29 de secunde înainte de ultimul fluier.
Rapid București, victorie pe terenul formației CSM Târgu Jiu
Rapid București a obținut două puncte importante după ce a învins CSM Târgu Jiu cu 26-24, într-o partidă în care giuleștencele au controlat în mare parte jocul.
La pauză, echipa bucureșteană conducea cu 11-10, iar avantajul a fost menținut până la final, în ciuda eforturilor gazdelor de a reveni în meci.
Pentru Rapid, cele mai eficiente jucătoare au fost Marie Klara Steffen, Orlane Anila Kanor, Oana-Doina Bors și Sara Ristovska, fiecare reușind câte patru goluri.
De partea cealaltă, Maria-Valentina Bardac a fost principala marcatoare a formației din Târgu Jiu, cu șase goluri, fiind urmată de Raluca-Ionela Nicolae, care a înscris de cinci ori.
Succesul îi consolidează Rapidului poziția în prima jumătate a clasamentului Ligii Florilor.
Minaur Baia Mare a câștigat dramatic la București
Un final și mai tensionat s-a disputat în Sala Agronomia din Capitală, unde CS Minaur Baia Mare a învins CSU Știința București cu 22-21.
Gazdele au intrat la pauză cu un avantaj minim, scor 12-11, și au continuat să lupte pentru primul rezultat pozitiv al sezonului.
Bucureștencele au condus cu 21-19 în ultimele minute ale întâlnirii și păreau aproape de o surpriză. Minaur a revenit însă spectaculos, iar Eliza Lăcusteanu a marcat golul decisiv cu numai 29 de secunde înainte de final.
Pentru formația băimăreană, Mille Tveit Porsmyr și Alba Chiara Spugnini Santome au înscris câte cinci goluri, fiind principalele marcatoare ale echipei.
Victoria obținută la București reprezintă un succes important pentru Minaur, într-un meci în care echipa a fost nevoită să lupte până în ultimele momente pentru cele două puncte.
Cum arată clasamentul Ligii Florilor după etapa a 11-a
După rezultatele înregistrate joi, CS Rapid București a ajuns la 13 puncte și ocupa provizoriu locul al șaselea în clasament, în timp ce CS Minaur Baia Mare și-a îmbunătățit bilanțul după succesul din deplasare.
În fruntea clasamentului se afla CS Gloria Bistrița, cu 20 de puncte, urmată de CSM București, cu 17 puncte, și SCM Râmnicu Vâlcea, cu 15 puncte.
Etapa a 11-a a Ligii Florilor continuă cu celelalte confruntări programate vineri, 20 noiembrie, iar rezultatele vor definitiva ierarhia campionatului după această rundă.
Pentru Rapid și Minaur, victoriile din deplasare reprezintă un impuls important înaintea următoarelor provocări din campionatul național de handbal feminin.