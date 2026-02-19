Hochei. S-au stabilit semifinalele de la Jocurile Olimpice

Favoritele s-au calificat cu emoții în penultimul act al competiției.

Turneul masculin de hochei pe gheață de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano‑Cortina 2026 a ajuns în faza semifinalelor. Favoritele s-au calificat cu emoții în penultimul act al competiției.

Am avut parte de partide extrem de interesante în sferturile de finală ale competiției masculine de hochie pe gheață de la Jocurile Olimpice.

Slovacia - Germania 6-2 (1-0, 3-1, 2-1)

Slovacia merge foarte bine la această ediție a Jocurilor Olimpice. Slafkovsky și compania au trecut fără probleme de Germania în sferturi, scor 6-2 (1-0, 3-1, 2-1) și au obținut biletele pentru semifinale. Regenda a marcat de două ori, iar Kelemen, Okuliar, Dvorsky și Tatar și-au trecut și ei numele pe lista marcatorilor. Pentru nemți au înscris Reichel și Tiffels.

Canada - Cehia 4-3 (1-2, 1-0, 1-1, 1-0)

Într‑o partidă superbă şi extrem de disputată, Canada a obținut calificarea în semifinale după ce a trecut cu 4‑3, după prelungiri, de Cehia. Multipla campioană olimpică a deschis rapid scorul prin vedeta celor de la San Jose Sharks, Macklin Celebrini. Cehii au răspuns rapid și până la pauză au marcat de două ori prin Sedlak și Pastrnak în superioritate numerică și la odihnă s-a intrat cu cehii în avantaj. În partea a doua, Canada a reușit să restabilească egalitatea prin Nathan MacKinnon în superioritate. Ultima repriză a fost extrem de disputată și plină de suspans. Cehia a dus scorul la 3-2 prin reușita atacantului de la New York Islanders, Ondrej Palat. Canadienii au revenit în atac și au reușit să trimită meciul în prelungiri după golul lui Suzuki. În prelungiri cehii au ratat două ocazii mari iar Mitch Marner a reuşit să înscrie pentru canadieni care au obţinut biletele pentru semifinale. Canada a jucat fără căpitanul Sidney Crosby, accidentat pe parcursul reprizei secunde.

Finlanda - Elveţia 3-2 (0-2, 0-0, 2-0, 1-0)

Finlanda, campioana olimpică en titre, a învins Elveția tot după prelungiri, cu scorul de 3‑2, revenind de la 0‑2. Elveția a început în forță și a surprins Finlanda. Astfel, la finalul primei reprize naționale din țara cantoanelor, conducea cu scorul de 2-0 după golurile marcate de Riat și Niederreiter. După ce în partea a doua nu s-a marcat, finlandezii au revenit în meci prin reușita lui Aho de la jumătatea ultimei reprize. Heiskanen a trimis meciul în prelungiri când mai erau doar un minut și 12 secunde de joc din timpul regulamentar. Golul care i-a trimis pe nordici în semifinale a fost marcat de Lehkonen.

SUA - Suedia 2-1 (0-0, 1-0, 0-1, 1-0)

În ultimul sfert de finală, Statele Unite ale Americii au eliminat Suedia, scor 2-1 (0-0, 1-0, 0-1, 1-0). Nord-americanii au deschis scorul în partea secundă prin Larkin. Suedezii au reușit să egaleze în partea a treia a meciului prin Mika Zibanejad. În prelungiri, americanii au obținut victoria cu golul de aur reușit de fundașul Quinn Hughes.

Programul semifinalelor

20.02.2026 | 17.40 | Canada - Finlanda

20.02.2026 | 22.10 | SUA - Slovacia