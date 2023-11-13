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Sport· 1 min citire
Ierarhia WTA: Sorana Cîrstea continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată
Ierarhia WTA: Sorana Cîrstea continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată
În fruntea clasamentului se află poloneza Iga Swiatek
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