Înfrângere pe teren propriu pentru Știința Explorări Baia Mare în fața celor de la VM Zalău
Meciul disputat în prima etapă a returului Diviziei A1 de volei masculin a însemnat o înfrângere pe teren propriu pentru Știința Explorări Baia Mare în fața celor de la VM Zalău. Partida a fost la discreția oaspeților care s-au impus fără emoții.
Zălăuanii s-au remarcat prin atacuri eficiente și, mai ales, printr-un blocaj greu de trecut. Forța ofensivă a băimărenilor a fost mult diminuată de absența din teren a lui Cristian Imhoff, plecat la Szeged pentru a-și prelungi viza.
"Este evident că am întâlnit o echipă mai bună decât a noastră. Era greu pentru noi să producem o surpriză, cu atât mai mult cu cât ne-a lipsit Imhoff, titularul postului de trăgător universal", a declarat Marius Botea, antrenor principal la Știința Explorări.
"Este important pentru noi că am câștigat fără să pierdem vreun set, acest lucru contează în economia campionatului. Având în vedere ce s-a întâmplat în ultima săptămână cu schimbarea antrenorului, ne-am mobilizat foarte tare pentru acest joc. S-a dovedit că echipa este unită și am dat totul pe teren” a mărturisit Cristian Bartha, căpitanul echipei VM Zalău.
