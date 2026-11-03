Interul lui Cristi Chivu revine în Liga Campionilor! Programul serii de marți

Interul lui Cristi Chivu joacă împotriva lui Feyenoord, în etapa a patra din Champions League. Italienii au nevoie de puncte pentru calificare.
Feyenoord – Inter, duel cu miză importantă în Liga Campionilor
Inter vine după un început sub așteptări în actuala ediție a Ligii Campionilor. Formația pregătită de Cristian Chivu a pierdut primele două partide, cu Real Madrid și Club Brugge, iar în etapa precedentă a obținut primul succes european, 1-0 cu Șahtior Donețk.
În acest moment, echipa italiană are trei puncte după trei etape și are nevoie de un rezultat pozitiv la Rotterdam pentru a-și îmbunătăți situația în clasamentul fazei ligii.
Nici Feyenoord nu traversează o perioadă europeană lipsită de dificultăți. Olandezii au acumulat tot trei puncte, după două înfrângeri și o victorie în primele trei runde.
Cristi Chivu, încrezător înaintea confruntării cu Feyenoord
Antrenorul român a vorbit despre dificultatea partidei și despre importanța obținerii unui rezultat bun. Chivu consideră că echipa sa trebuie să învețe din greșelile făcute în meciurile precedente și să abordeze fiecare confruntare cu maximum de concentrare.
Tehnicianul lui Inter a atras atenția și asupra atmosferei de pe stadionul De Kuip, unde Feyenoord beneficiază de susținerea unui public numeros.
De asemenea, Chivu a declarat că pentru o clasare între primele opt echipe ale competiției ar putea fi necesare aproximativ 16 puncte.
În ceea ce privește lotul, antrenorul a anunțat revenirea lui Benjamin Pavard și a lui Provedel la antrenamente, iar Pio Esposito este recuperat și poate intra în calculele pentru partida de la Rotterdam. Situația lui Ange-Yoan Bonny rămâne incertă.
Programul meciurilor de marți din Liga Campionilor
Etapa a patra a competiției continuă marți, 3 noiembrie, cu mai multe confruntări interesante.
Printre cele mai importante partide ale zilei se numără:
Galatasaray – Stuttgart
Șahtior Donețk – Sporting Lisabona
Atletico Madrid – Bayern Munchen
Barcelona – Aston Villa
Feyenoord – Inter
Manchester United – AS Roma
Villarreal – PSG
Partida dintre Feyenoord și Inter Milano este programată marți, 3 noiembrie 2026, de la ora 22:00, ora României.