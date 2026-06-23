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Sport· 1 min citire
Kylian Mbappe explodează după Franța – Irak: „A fost un dezavantaj pentru noi!” Acuze dure la adresa organizatorilor
Kylian Mbappe
Kylian Mbappé a avut o reacție vizibil iritată înainte de reluarea meciului Franța – Irak, încheiat 3-0 la Campionatul Mondial, după o întrerupere de aproximativ două ore cauzată de furtuna de la Philadelphia. În total, partida a durat aproape patru ore.
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