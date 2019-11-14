Minaur pierde la Vâlcea, dar va încheia anul între primele șase

Miercuri seara, sala “Traian” a fost gazda partidei dintre SCM Râmnicu Vâlcea și CS Minaur Baia Mare, din cadrul etapei a 11-a din Liga Florilor.

Prima repriză n-a fost deloc bună pentru echipa antrenată de Costică Buceschi. După ce a condus cu 2-1 (min. 4.09), CS Minaur n-a mai marcat niciun gol mai bine de 11 minute, timp în care gazdele s-au dus la 9-2. Șirul de opt goluri la rând a fost întrerupt de Lisewska: 9-3 (15.25). Nici în continuare jocul echipei Minaur nu a mers grozav, campioana ediției trecute de campionat reușind să-și mărească diferență la nouă goluri, 16-7, pentru ca până la pauză să mai reducem un gol din deficit: 16-8.Repriza a doua este mult mai bună pentru echipă din Baia Mare chiar dacă s-a rulat întreg lotul. Minaur a redus treiptat din handicap, apărarea fiind mult mai compactă decât în prima parte. S-au marcat și aproape dublu față de primul mitan, astfel că scorul reprizei a doua a fost 15-13 în favoarea echipei din Maramureș. Din păcate, acest lucru nu apare în niciun clasament.De la opt goluri, Minaur a revenit treptat până la patru goluri, 22-18 (46), ba chiar și la trei mai apoi: 24-21 (52), 26-23 (55). Ultimele cinci minute au aparținut gazdelor, care au mai marcat de trei ori și au învins cu 29-23.