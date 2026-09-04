Nick Kyrgios, suspendat o lună pentru consum de cocaină. Sancțiunea, redusă după intrarea într-un program de reabilitare

Tenismenul australian Nick Kyrgios a primit o suspendare de o lună după ce a fost depistat pozitiv la cocaină, a anunțat joi Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA). Sancțiunea a fost redusă față de perioada standard, după ce fostul finalist de la Wimbledon a acceptat să urmeze un program de tratament.
Nick Kyrgios, în vârstă de 31 de ani, a fost testat la turneul ATP 250 de la Mallorca, disputat în Spania, pe 22 iunie. Suspendarea provizorie a intrat în vigoare la 4 august, potrivit informațiilor comunicate de ITIA.
De ce a fost redusă suspendarea lui Kyrgios
În mod normal, sancțiunea pentru o astfel de abatere produsă în afara competiției este de trei luni. ITIA a hotărât însă reducerea acesteia la o lună, condiționând decizia de participarea sportivului la un program de reabilitare.
„Kyrgios s-a angajat într-un program de tratament”, a transmis organismul care gestionează integritatea tenisului. Suspendarea urmează să se încheie la 3 septembrie 2026, dacă australianul finalizează programul stabilit.
ITIA a mai precizat că punctele ATP și premiile financiare câștigate de Kyrgios la Mallorca vor fi anulate.
Explicația oferită de australian
Jucătorul a susținut că a consumat cocaină într-un context social, la o petrecere organizată înaintea meciului pe care trebuia să îl dispute la Mallorca.
Agenția a solicitat evaluarea unui specialist independent dintr-un laborator acreditat de Agenția Mondială Antidoping. Expertul a considerat că explicația oferită de Kyrgios corespunde concentrației substanței identificate în proba analizată.
În aceste condiții, ITIA a apreciat că substanța a fost consumată în afara competiției.
Carieră afectată de accidentări și controverse
Sancțiunea reprezintă un nou moment dificil pentru Nick Kyrgios, un sportiv cunoscut atât pentru talentul său, cât și pentru episoadele controversate și problemele medicale care i-au limitat aparițiile în ultimii ani.
La momentul suspendării provizorii, australianul a descris situația drept „o greșeală uriașă” și și-a cerut scuze familiei, susținătorilor săi și copiilor care îl urmăresc. El a vorbit și despre impactul accidentărilor asupra stării sale fizice și psihice.
Fost finalist la Wimbledon, în 2022, Kyrgios are șapte titluri ATP la simplu și se numără printre puținii jucători care au obținut victorii în circuit împotriva tuturor membrilor „Big Four”: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic și Andy Murray. Accidentările l-au făcut însă să evolueze sporadic, iar australianul a coborât până pe locul 918 în clasamentul ATP.