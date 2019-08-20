Programul ediției a III-a a Trofeului Minaur la handbal feminin

În perioada 22-24 august Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare va fi gazda celei de-a treia ediții a Trofeului Minaur la handbal feminin, întrecere la care vor participa patru echipe, ele urmând să joace după sistemul fiecare cu fiecare. La finalul competiției, câștigătoarea va fi recompensată cu Trofeul Minaur.

De asemenea, se vor acorda premii speciale pentru cea mai bună jucătoare, pentru golgheteră și pentru cel mai bun portar.Joi, 22 august, este programat meciul dintre CS Minaur Baia Mare – Măgura Cisnădie. Vineri se va disputa partida dintre “U” Cluj Napoca – Iuventa Michalovce, Măgura Cisnădie – Iuventa Michalovce și CS Minaur Baia Mare – “U” Cluj Napoca.Sâmbătă, 24 august vor intra în teren Măgura Cisnădie – “U” Cluj Napoca și CS Minaur Baia Mare – Iuventa Michalovce.