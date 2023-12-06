România a ales baza de pregătire de la Würzburg, din Bavaria, pentru EURO 2024

Pentru participarea la Euro 2024, echipa naţională de fotbal a României a ales baza de pregătire de la Würzburg, din Bavaria, a informat FRF. Tricolorii vor fi cazaţi la hotel Melchior Park pe perioada turneului final.
Conform procedurii UEFA, fiecare echipă naţională a trebuit să furnizeze până pe 30 noiembrie o listă cu 12 opţiuni, câte 4 pentru fiecare regiune, conform UEFA. Având în vedere că tricolorii vor disputa o partidă la Frankfurt şi una la Munchen, România a fost alocată regiunii Centru-Sud. Pentru a alege cele 12 opţiuni furnizate UEFA, au fost vizionate de oamenii din staff-ul selecţionerului 15 baze de pregătire, hoteluri şi terenuri de antrenament, în toată Germania.
După tragerea la sorţi şi alocarea pe regiuni, selecţionerul a vizitat 3 din cele 4 baze alese pentru zona Centru-Sud, în funcţie de prioritatea stabilită anterior. Selecţionerul a considerat că cea mai bună variantă pentru echipa naţională a României este baza de pregătire de la Würzburg, un oraş aflat la 115 kilometri de Frankfurt, 270 de kilometri de Munich şi 300 kilometri de Koln.
Pe lângă condiţiile oferite de hotel şi stadionul de antrenament, precum şi faptul că tricolorii se vor putea pregăti într-o zonă liniştită a Germaniei, un alt criteriu important a fost modalitatea de transport disponibilă pentru deplasarea în oraşele unde se vor juca partidele. Gara din Würzburg are linie de tren rapid directă către toate cele 3 oraşe unde tricolorii vor evolua şi se află la 4 kilometri de hotel. În Würzburg sunt aproape 1.500 de români rezidenţi.
Tricolorii se vor pregăti pe perioada Campionatului European la AKON Arena, stadion situat la 4 kilometri de hotel. Acesta aparţine formaţiei Würzburger Kickers, liderul Regionalei Bavaria în acest moment. Echipa deţine şi recordul de promovare în 2.Bundesliga. Campionatul European de Fotbal va avea loc între 14 iunie și 14 iunie în Germania iar România a fost repartizată într-o grupă cu Belgia și Slovacia plus o echipă ce va ajunge din unul din traseele din Liga Națiunilor.